La grève du personnel des voitures-bars TGV reconduite lundi

N'imaginez pas faire une pause à la voiture-bar de votre TGV, la semaine prochaine. Le mouvement de grève des personnels des voitures-bars, employés par le prestataire de la SNCF Newrest, va être reconduit lundi, pour le 6e jour consécutif, a appris franceinfo, dimanche 2 avril.

Echec des négociations vendredi soir

La grève, à l'appel d'une intersyndicale CFDT, FO, CGT et Sud Rail, a été lancée mercredi pour réclamer, notamment, des hausses de salaires et une amélioration des conditions de travail. Une réunion entre direction et syndicats a échoué, vendredi soir. "Après plusieurs heures de négociations avec la direction de Wagons-Lits, il n'y a eu aucune avancée concernant les points importants de nos revendications", avait déclaré Moïse Cissoko, délégué syndical CFDT, à l'AFP. Et aucune autre négociation n'a eu lieu pendant le week-end.

La direction propose une revalorisation salariale de 1%, alors que les grévistes réclament 1,2 %. En février 2015, une précédente grève, motivée par des revendications similaires, avait duré plus d'une semaine.