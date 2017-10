INFOGRAPHIE. Quelle ligne de RER est la moins fiable ?

En Ile-de-France, le RER A est totalement paralysé entre les stations la Défense et Auber, mardi 31 octobre. Aucun train ne circule sur ce tronçon jusqu'à la fin de service à cause d'une coulée de boue au niveau de la station Porte Maillot, et les temps de trajets sont allongés sur l'ensemble de la ligne ferroviaire la plus fréquentée d'Europe. Les interruptions de service de ce type, et les retards, sont régulièrement critiqués par les usagers sur les réseaux sociaux et nous avons voulu mesurer la qualité de service sur les différentes lignes RER.

En nous basant sur les données publiées par l'Autorité de la qualité de service dans les transports (AQST), nous avons représenté dans une infographie la ponctualité des cinq RER franciliens depuis 2013. Sur l'ensemble de ces lignes sur la période observée, 88,1% des voyageurs sont arrivés à leur destination avec moins de cinq minutes de retard. A noter que ces chiffres prennent en compte les cas où des mouvements sociaux perturbent le trafic.

Dans le détail, c'est le RER A qui fait figure de mauvais élève : en moyenne, les trains sont à l'heure (moins de cinq minutes de retard) pour seulement 84,7% des usagers. A l'inverse, dans le RER E, 93,7% des usagers arrivent à leur destination dans les temps.

La qualité de service s'améliore sur le RER A

Si l'on observe l'évolution annuelle de la ponctualité sur les différentes lignes, la qualité de service semble s'améliorer sur certaines lignes entre 2013 et 2017, notamment sur le RER A. Ces améliorations sont en partie dues au déploiement de nouvelles rames, 140 sur la ligne A en 2017, ou à la rénovation du matériel existant comme l'indique le bulletin de la qualité de service trimestriel publié par Ile-de-France Mobilités (anciennement STIF).