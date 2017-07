Quatre questions sur Boost, la future compagnie low cost d'Air France

Une nouvelle compagnie d'Air France va bientôt décoller. Les pilotes du groupe ont approuvé à une large majorité, lors d'un référendum organisé lundi 17 juillet, le lancement de Boost, une nouvelle compagnie à bas coût. Franceinfo dessine les contours de cette nouvelle offre low cost.

Quel est l'objectif pour Air France-KLM ?

L'objectif annoncé de la compagnie est de maintenir les lignes actuellement déficitaires sur Air France voire d'en ouvrir de nouvelles. Le groupe, deuxième transporteur aérien en Europe, souhaite ainsi "reprendre l'offensive" sur des segments où il est attaqué frontalement par les compagnies low cost britanniques et celles du Golfe. Une concurrence féroce à laquelle il faut ajouter l'arrivée sur le marché de "pure players" comme French Blue, Norwegian ou Wow Air.

Le groupe Air France-KLM tente donc de réagir pour éviter d'assister impuissant à l'OPA réalisée par Ryanair et EasyJet sur le court et moyen-courrier en Europe ces dernières années. Comme le relèvent Les Echos, ces compagnies, nées il y a deux décennies, ont représenté en 2015 45% des sièges offerts au Royaume-Uni, 48% en Espagne et 25% en France.

Quand Boost sera-t-elle lancée ?

Air France espère faire décoller ses nouveaux avions dans les airs très rapidement. Dans le détail, la compagnie a prévu de lancer Boost dès l'automne 2017 sur des vols moyen-courriers, puis à l'été 2018 sur les long-courriers. Un nouveau nom devrait être présenté "dans quelques jours", a indiqué Gilles Gateau, DRH du groupe Air France.

A quoi ressemblera cette nouvelle offre ?

La compagnie, qui sera positionnée au départ de Roissy, proposera aux voyageurs des vols aux coûts réduits de 15% à 18%. Boost (le nom provisoire de la compagnie) disposera de trois classes : business, premium et éco. Le site Travelers Club détaille le nouvel aménagement des nouveaux A350 qui devraient être affectés à la nouvelle compagnie avec 266 places pour la classe "économie", 24 sièges répartis sur trois rangs pour la "premium éco" et enfin 34 sièges pour classe affaires avec un accès direct au couloir pour tous les sièges.

"Il ne s’agit pas de créer une low cost point à point à l’image de Transavia [la compagnie low cost de KLM], mais d’une compagnie d’alimentation du hub de Roissy visant les Millennials" (la génération née entre 1980 et 2000), expliquait récemment le directeur général d'Air France, Franck Terner, comme le relève Challenges. La filiale sera limitée à 28 avions, répartis en 18 moyen-courriers et 10 long-courriers. Il s'agit d'une concession apportée aux syndicats qui redoutaient à terme un transfert d'activité depuis la compagnie historique.

Quels changements pour le personnel ?

Les vols de Boost seront opérés par des pilotes Air France volontaires, avec des conditions d'emploi et de rémunération inchangées. Les hôtesses et stewards seront en revanche recrutés en externe, à un coût inférieur de 45% par rapport à celui d'Air France. Selon Les Echos, cela pourrait représenter environ 1 000 recrutements avec des salaires en baisse de 40%. Une partie du personnel au sol sera également externalisée.