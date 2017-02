Plusieurs syndicats d'Air France appellent à la grève le 7 mars

Plusieurs syndicats d'Air France, essentiellement au sol, appellent à la grève le 7 mars, pour "peser sur les négociations salariales", a-t-on appris dans un communiqué diffusé mardi 28 février.

La CGT, FO, SUD et Alter, syndicat de pilotes non représentatif (9,85%), appellent à la grève, ainsi que l'Unsa-Aérien à la maintenance. Une intersyndicale est prévue à 14 heures à Roissy pour "définir les modalités" de la grève, selon SUD et FO. La CFDT se décidera à l'issue de la réunion.

Côté navigants, le syndicat de pilotes Spaf n'appelle pas à la grève. Chez les hôtesses et stewards, l'Unac ne se joint pas à la mobilisation et le SNPNC, qui sera présent aux rassemblements organisés le 7 mars, n'appelle pas à la grève.

Les "salaires de base bloqués depuis 2012"

Les négociations annuelles s'ouvrent à cette même date chez Air France dans un contexte troublé par le cafouillage lié à la rémunération du comité exécutif. La direction a d'abord évoqué en comité central d'entreprise (CCE) une hausse de 67% puis 41% en 2016, avant de revoir le montant à la baisse (17,6%).

"Les dirigeants pensent-ils qu'une enveloppe même, réduite à 4 millions d'euros et répartie sur 14 salariés, ne suscite pas la même indignation et la même colère ?", s'interroge FO dans un tract. La CGT rappelle, de son côté, que les "salaires de base (sont) bloqués depuis 2012" et demande à la direction de redistribuer les bénéfices enregistrés par Air France en 2016 "de manière équitable" entre tous les salariés.