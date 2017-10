EN IMAGES. Trafic du RER A paralysé : la galère des usagers

Le trafic du RER A, la ligne ferroviaire la plus fréquentée d'Europe, est toujours coupé, mardi 31 octobre, entre les gares de La Défense et d'Auber à Paris. Cette interruption a été provoquée lundi par "un incident majeur lié à des travaux", l'arrivée d'eau boueuse dans un tunnel de la ligne, indique la RATP. "Compte tenu de l'ampleur des réparations à effectuer", aucun train ne circule mardi, et ce jusqu'à la fin du service.

Le RER A transporte environ 1,2 million de voyageurs en moyenne par jour. Ses usagers sont invités à se reporter sur le dispositif de transports de substitution : la ligne 1 du métro, qui dessert les gares de La Défense et Charles de Gaulle-Etoile, a été renforcée, ainsi que les lignes 2, 6, 9 et 14, et 24 bus de substitution ont été mis en place entre Charles de Gaulle-Etoile et La Défense. Conséquence : la ligne 1 et ses quais sont particulièrement surchargés, comme le montrent des images postées par des internautes sur les réseaux sociaux.

Panne sur le RER A: les quais de la ligne 1 surchargés pic.twitter.com/wFS0SiTgaK — BFM Paris (@BFMParis) 31 octobre 2017

#RERA c’est la guerre à la Défense Obligé de prendre la ligne 1 #incidenttechniquedepuishier pic.twitter.com/e28t6rBfUg — Victoria Lafrance (@Vic_Lafrance) 31 octobre 2017

Bon courage si tu prends la 1 à la place de #RERA fermé sur La Défense / Auber pic.twitter.com/IJiSpnVjJ3 — imnotalone (@imnotalone) 31 octobre 2017

Hallucinant ce matin, les gens font la queue dans les couloirs à Concorde pour atteindre les quais de la 1 vers La Défense. #RERA pic.twitter.com/4LSubNYHdQ — Marla Jones (@MarlaLJones) 31 octobre 2017

#RerA | Apparemment il y a un peu de monde en direction de la @Ligne1_RATP à la défense pic.twitter.com/5S16KvqIcR — Christelle DosSantos (@ChrisSnts) 31 octobre 2017