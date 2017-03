Des internautes s'insurgent contre l'installation de sièges "anti-SDF" dans le métro parisien

Après des grilles anti-SDF, des piques en métal, voici le banc "anti-SDF". De nouveaux types d'assises sont actuellement testés dans le métro parisien, sur le quai de la station Stalingrad, rapporte Libération, vendredi 17 mars. "Des sortes de sièges ou de banquettes qui n’en sont pas vraiment et qui s’apparentent à des blocs inclinés de couleur bleu", présente le quotidien.

Après avoir retiré les bancs des rues, on s'assure maintenant d'empêcher les SDF de dormir/s'allonger dans les stations de métro... pic.twitter.com/L4k2wGU8Uw — LaLagency (@FrenchAmerican9) 16 mars 2017

La RATP évasive

Mais des internautes ont aussitôt vu un nouveau type de mobilier urbain pour empêcher les personnes sans domicile fixe de s'installer.

Bravo au @GroupeRATP, grand favori du "Prix Laurent Wauquiez", qui lutte contre l'assistanat avec ce magnifique mobilier anti-SDF !! pic.twitter.com/aMWi5sBTrR — Guillaume Meurice (@GMeurice) 18 mars 2017

Honte au @GroupeRATP pour ce "mobilier" anti-SDF. On ne lutte pas contre les pauvres mais contre la pauvreté. #RATP https://t.co/sncGEgTPgl — Guy Pichard (@GuyPichard) 18 mars 2017

Donc c'est pour ça que La RATP fait des travaux dans Les stations #Excellent j'espère les gens qui ont programmé ça finiront SDF https://t.co/WkMiPkqs5s — Le solitaire (@Benthe_one) 19 mars 2017

Contactée par Libération, la RATP élude le sujet. Elle assure que "ces nouvelles assises offrent une possibilité de s’asseoir à tous les voyageurs et facilitent le nettoyage". Au sujet des SDF, elle se dit "très mobilisée et préoccupée". Elle ajouté qu'il faut orienter les SDF vers des "structures adaptées". "Les espaces de la RATP ne sont pas adaptés à des séjours prolongés et le métro ne peut avoir vocation à devenir un lieu de vie et d’accueil des personnes sans domicile fixe, car rien n’est pensé comme tel", ajoute-t-elle.