La nationalisation des chantiers navals STX est une décision "grave et incompréhensible", selon deux ministres italiens

Le gouvernement italien indigné après la nationalisation de STX France. Les chantiers navals, qui devaient être repris par le groupe italien Fincantieri, seront finalement conservés dans le giron de l'Etat. Bruno Le Maire a annoncé, jeudi 27 juillet, que la France exerçait son droit de préemption sur le capital de l'entreprise.

"Nous considérons grave et incompréhensible la décision du gouvernement français de ne pas donner suite à des accords déjà conclus", ont affirmé dans un communiqué conjoint le ministre de l'Economie et des Finances Pier Carlo Padoan et celui du Développement économique Carlo Calenda.

D'après le précédent accord, négocié par le gouvernement Valls avec Fincantieri, le constructeur italien devait rester minoritaire pendant sept ans, avec 48% du capital, au côté de la Fondazione CR Trieste, avec 7%. L'Etat lui, devait conserver un tiers du capital et un droit de veto. Au final, Bruno Le Maire a annoncé une nationalisation temporaire de STX France pour "négocier dans les meilleures conditions" l'avenir des chantiers navals.