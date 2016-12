CARTE. Où faire voler son drone sans risquer des poursuites judiciaires ?

Le père Noël vous a offert un drone et vous mourez d'envie de piloter ? Jetez un œil à la carte des zones de restrictions et d’interdictions de l'utilisation des drones à un usage de loisir réalisée par la Direction générale de l’aviation civile (DGAC). Vous y trouverez les endroits où il est strictement interdit de faire voler un drone (en rouge foncé sur la carte) afin d'éviter "les vols imprudents et dangereux dans des zones sensibles ou aux abords des aérodromes".

Il est important de savoir qu'il existe également des restrictions de hauteur que vous n'avez pas le droit de dépasser avec vos aéronefs : en rouge clair pas plus de 30 mètres d'altitude, en orange foncé 50 mètres, en orange clair 60 mètres et en jaune 100 mètres. Par ailleurs, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, il est strictement interdit de dépasser les pilotages au-dessus des 150 mètres. Enfin, cette carte est basée sur l’arrêté "espace" du 17 décembre 2015 et ne couvre pas les zones qui peuvent faire l'objet d'interdictions temporaires.