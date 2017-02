Belgique : le déraillement d'un train fait un mort et 27 blessés

Un train de voyageurs a déraillé samedi 18 février vers 13h20 à Louvain, à 25 kilomètres à l'est de Bruxelles (Belgique). L'accident a fait un mort, trois blessés graves et 24 blessés légers selon la police.

Le train venait de quitter la gare de Louvain et se dirigeait vers la capitale lorsqu'une de ses trois voitures s'est détachée et couchée sur le flanc, faisant dérailler l'engin. 85 passagers se trouvaient à bord, rapporte la correspondante de franceinfo à Bruxelles, Laxmi Lota.

Le Premier ministre sur place

Les forces de l'ordre de Louvain ne savent pas où se trouvaient la victime au moment des faits, et ignorent pourquoi la voiture du train a déraillé. L'une des hypothèses serait la présence d'une personne sur les voies.

Selon Infrabel, la société gestionnaire du réseau des chemins de fer belges, cette ligne n'est pas plus dangereuse qu'une autre, mais l'accident a eu lieu dans une zone d'aiguillage. Elle n'a aucune information sur la vitesse à laquelle le train roulait.

50 personnes ont été sorties du train indemnes mais le bilan pourrait évoluer dans la journée. La "circulation est interrompue entre Louvain et Bruxelles-Nord et entre Louvain et Malines", écrit la SNCB sur son site internet. Un bus de substitution entre Louvain et Malines a été mis en place. Le Premier ministre belge, Charles Michels, et son ministre des Transports, François Bellot, se sont rendus sur les lieux de l'accident.