Aucun train dans les gares de Lyon et de Bercy ce week-end : le guide des changements à prévoir

C'est une situation inédite. A Paris, la gare de Lyon et celle de Bercy vont être fermées pendant quarante-huit heures, samedi 18 et dimanche 19 mars, pour permettre le déroulement d'importants travaux. Cela va bouleverser la circulation de nombreux trains. Ainsi, seuls 243 trains grandes lignes circuleront, soit un plan de transport allégé de 50 à 80% en fonction des lignes, précise la SNCF. Franceinfo détaille les changements attendus pour mieux vous aider à vous organiser.

Pourquoi organiser de tels travaux ?

L'enjeu du week-end est de taille. Il s'agit de donner un coup de jeune à l'aiguillage de la gare de Lyon, qui contrôle également la gare de Bercy-Bourgogne-Pays-d'Auvergne. En effet, les deux postes d'aiguillage datent des années 1930 et rien n'est donc numérique !

Près de 400 personnes seront mobilisées pour remplacer les anciennes installations par des nouvelles, avec des phases de test. Lundi matin, tout devrait fonctionner au numérique. Les aiguillages seront désormais reliés à la tour de contrôle de Vigneux-sur-Seine (Essonne), située à une vingtaine de kilomètres au sud de Paris, d'où ils seront télécommandés.

"La tour va gérer l'ensemble de l'exploitation du complexe de la gare de Lyon", précise le directeur général délégué de SNCF Réseau, Claude Solard. Et il faut, elle aussi, la mettre en marche.

Quelles sont les conséquences sur le trafic ?

Il faut s'attendre à de grosses perturbations dès vendredi minuit, tant et si bien que la SNCF conseille d'éviter les déplacements. Suivant votre provenance ou votre destination, vous ne partirez ou n'arriverez pas dans la même gare. Certains TGV vont en effet changer d'itinéraire, d'autres ne vont pas circuler. Et toutes les gares ne seront pas desservies.

Les trains Intercités et les TER seront les moins pénalisés : ils arriveront et partiront de la gare d'Austerlitz. A noter que le RER A et les lignes de métro 1, 6 et 14 continueront de circuler. Les gares de Lyon et de Bercy resteront également ouvertes au public : "700 agents seront mobilisés dans les gares, des agents d’escale mais aussi 200 'gilets rouges' pour informer la clientèle", indique la SNCF.

Quelles sont les lignes fermées et comment s'organiser ?

Pour le TGV. Plusieurs trains ne circuleront pas durant le week-end : il faudra donc oublier tout déplacement. C'est le cas des lignes Paris-Dijon-Mulhouse, Paris-Evian-les-Bains, Paris-Saint-Gervais-les-Bains-Le-Fayet, Paris-Fribourg-en-Brisgau, les trains entre la France et l'Italie, mais aussi les IDTGV entre Paris et le Sud-Est. Sur ces axes, le trafic reprendra normalement dimanche à partir de minuit.

Pour le RER. En conséquence des travaux, le RER D ne ralliera pas Paris. La ligne sera fermée entre Villeneuve-Saint-Georges et Châtelet, ainsi que sur les portions entre Juvisy et Melun.

Il faudra monter dans le RER C à Juvisy pour rejoindre la capitale. Autre conseil, prodigué par Le Parisien : prendre un bus à Villeneuve-Saint-George en direction de Créteil puis emprunter la ligne 8 du métro pour rejoindre Paris.

Pour le Transilien. La ligne R sera également modifiée : la fréquence des trains sera réduite et il n'y aura pas de circulation entre gare de Lyon et Juvisy.

Quels sont les trains déroutés ailleurs ?

En raison des travaux, plusieurs TGV, Intercités et TER vont être redirigés vers d'autres gares franciliennes, dont certaines situées hors de la capitale. Dans ce cas, il faudra prendre le RER pour regagner le centre de Paris (la SNCF ne prend pas en charge le ticket).

Compte tenu de ces redirections, certaines gares en province ne seront pas desservies. Vous en retrouverez la liste dans ce document de la SNCF. N'hésitez pas à entrer votre numéro de train dans cet outil de la SNCF pour vérifier votre gare de départ ou d'arrivée. Pour y voir plus clair, on récapitule les changements.

- les trains de la ligne Paris-Lyon sont déroutés vers la gare de Marne-la-Vallée-Chessy

- les trains de la ligne Paris-Provence-Côte d'Azur (Avignon, Aix-en-Provence, Marseille, Toulon, Nice) sont déroutés vers les gares de Marne-la-Vallée-Chessy ou de l'aéroport Charles de Gaulle 2 TGV

- pour l'axe Languedoc-Roussillon (Valence, Nîmes, Montpellier, Perpignan), les trains seront redirigés vers Paris-Montparnasse ou Massy TGV

- pour l'axe Paris-Alpes (Grenoble, Annecy, Bourg-Saint-Maurice, Modane), les trains seront redirigés vers Versailles-Chantiers ou Massy-Palaiseau

- les TGV Lyria (Paris-Bâle-Zurich et Paris-Genève-Lausanne) sont déroutés vers la gare de l'Est

- les trains Intercités de la ligne Paris-Nevers-Clermont-Ferrand arriveront ou partiront de la gare d'Austerlitz

- les TER Bourgogne seront eux aussi déroutés vers la gare d'Austerlitz.