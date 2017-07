Vol Bordeaux-Alger : 180 passagers bloqués à l'aéroport de Mérignac depuis vendredi

Samedi 22 juillet, à l'aéroport Bordeaux-Mérignac, 180 passagers sont bloqués depuis presque 24 heures à cause d'un problème technique sur le vol Bordeaux-Alger qu'il devaient emprunter, rapporte France Bleu Gironde.

Une pièce à remplacer sur l'avion

Leur avion devait décoller vendredi à 14 heurs de l'aéroport de Mérignac, mais l'appareil de la compagnie Aigle Azur est resté au sol à cause d'un problème technique, "une pièce à remplacer sur l'avion", a expliqué l'aéroport.

Les passagers ont passé la nuit à l'hôtel et ont été réveillés à 4 heurs du matin, samedi, car leur avion devait décoller. Le problème technique n'était finalement pas encore résolu, mais l'aéroport annonce que "le décollage devrait se faire dans les prochaines heures". Ce retard survient quatre jours après celui du vol Bordeaux-Bastia qui avait duré plus de 13 heures, à cause, aussi, d'un problème technique.