REPLAY. "Questions politiques" : regardez l'interview de Thomas Piketty, nouveau membre de l'équipe de Benoît Hamon

Ce qu'il faut savoir

L'économiste s'engage pour la présidentielle : Thomas Piketty a officiellement rejoint, samedi 11 février, l'équipe de campagne de Benoît Hamon. Il avait récemment défendu dans une tribune l'idée du revenu universel, l'une des propositions phares du candidat désigné par la primaire de la gauche. Au lendemain de cette annonce, il est l'invité de l'émission "Questions politiques", diffusée par France Inter et franceinfo, en partenariat avec Le Monde.

Piketty roule pour Hamon. L'auteur du Capital au XXIe siècle a rejoint "l'équipe de gouvernance citoyenne" du candidat soutenu par le PS. "Conseiller sur la question européenne et du traité budgétaire européen", il figure désormais dans l'organigramme aux côtés notamment de la sociologue Dominique Méda, qui réfléchira "à la question du travail", ou de l'économiste Julia Cagé, en charge des questions économiques.

En faveur d'"un revenu universel crédible et audacieux". Dans une tribune, Thomas Piketty avait défendu cette idée chère à Benoît Hamon. "Un tel projet peut être économiquement crédible et socialement audacieux, écrivait-il. Et, contrairement aux allégations de ceux qui confondent solidarité et 'farniente' [une référence aux propos de Manuel Valls pendant la campagne], il peut être instauré au profit de la revalorisation du travail et des bas salaires."