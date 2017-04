VIDEO. Des capsules d'eau sans une goutte de plastique

Imaginez le monde sans bouteilles d'eau en plastique. C'est le rêve que fait une entreprise créée en 2014 et basée à Londres. Pour rendre concret ce souhait, une équipe de chimistes, ingénieurs et consultants a imaginé des capsules d'eau sans une goutte de plastique, totalement naturelles et biodégradables.

Il s'agit d'une grosse bille remplie d'eau potable. "Notre but est de faire disparaître les emballages. Notre produit Ooho! est une membrane qui peut encapsuler n'importe quel liquide", explique Rodrigo Garcia, l'un des ingénieurs de l'entreprise Skipping Rocks Lab.

Une membrane confectionnée avec des algues

Cette capsule est fabriquée à partir d'algues. Si la capsule est colorée, l'eau est aromatisée. Pour consommer l'eau à l'intérieur, il suffit d'ôter la fine pellicule... et le tour est joué !

Pour l'instant, le produit est testé lors d'événements sportifs ou de festivals. Skipping Rocks Lab espère bientôt le commercialiser, avec un prix inférieur à celui d'une bouteille en plastique.