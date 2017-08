Seine-Saint-Denis : elle trouve des clés dans son paquet de haricots verts surgelés

Une découverte qui ouvre la porte au doute quant à la qualité des contrôles des produits alimentaires. Khadija Idhamou, mère de famille et élue à Dugny (Seine-Saint-Denis), a découvert une paire de clefs dans son paquet de haricots verts surgelés, raconte Le Parisien, dimanche 20 août.

C'est en mettant les haricots verts dans une casserolle qu'elle a découvert la présence du trousseau dans ce paquet de la marque D'Aucy. "J'achète souvent des surgelés mais je ne prends que des produits de marques en me disant qu'il vaut mieux payer un peu plus cher pour avoir de la qualité", explique-t-elle, "déçue".

"Une clé servant à remonter le mécanisme d'un jouet pour enfant"

Révoltée, elle écrit au groupe agroalimentaire pour demander une explication et leur envoie une des deux clés. La marque lui répond quelques jours plus tard, déplorant "un incident qui [...] ne peut être qu'exceptionnel". "Malgré notre enquête interne, nous ne pouvons pas expliquer la présence d'une clé et de son double, servant à remonter le mécanisme d'un jouet pour enfant", explique le groupe, dans une lettre.

Interrogé par Le Parisien, le directeur qualité du groupe s'est dit "extrêmement surpris" par cette affaire et a assuré que les chaînes de production contiennent bien des détecteurs de métaux. En guise de consolation, Khadija Idhamou a reçu des échantillons et des bons de réduction.