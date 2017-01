Retraites : la Pologne a contre-courant de l'Europe

La Pologne a décidé d'emprunter une autre voie : la tendance est plutôt de repousser l'âge de départ à la retraite, mais ici, on l'abaisse. Ce sera 65 ans pour les hommes, 60 ans pour les femmes, contre 67 jusqu'à présent. C'est une réforme emblématique qui était l'argument principal des populistes pendant la campagne.

Acheter des électeurs ?

Comment réagissent les premiers concernés ? Les sentiments sont assez partagés. "Si on abaisse l'âge de la retraite, mais que les retraités ne touchent que quelques centimes par mois, ça pose problème", témoigne une femme. Mais à côté des séniors, les plus inquiets sont les moins de 30 ans : "Plus les gens partent tôt, plus tôt on devra payer pour eux", dit un jeune. Cette mesure serait même aberrante d'un point de vue économique. C'est ce que dit un expert en questions sociales : le but du gouvernement était surtout d'acheter des électeurs.

