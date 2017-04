Rattrapage tarifaire d'EDF : "La démarche est tout à fait légale", selon 60 millions de consommateurs

Depuis quelques semaines, EDF a commencé à contacter ses clients pour les informer d'un rattrapage tarifaire. Il concerne les abonnés au tarif réglementé pour la période 1er août 2014 au 31 juillet 2015. Sur franceinfo mercredi 12 avril, Fanny Guibert de l'association 60 millions de consommateurs a tenu à rassurer les nombreux clients EDF qui ont fait part de leur étonnement : "Ce n'est pas une arnaque", a-t-elle assuré.

franceinfo : Comment expliquer ce retard de trois ans ?

Fanny Guibert : Il est toujours surprenant de remonter aussi loin. Malheureusement pour les clients, la démarche est tout à fait légale. Les tarifs réglementés sont fixés par les pouvoirs publics. Ces derniers ont assuré vouloir préserver le pouvoir d'achat des consommateurs en limitant l'augmentation des tarifs. Mais en disant cela, ils ne respectaient pas les règles du jeu fixées par des lois. Résultat : les tarifs réglementés n'ont pas été assez augmentés, ce qui a provoqué une sanction en justice. Le Conseil d'État a dû annuler ces petites hausses et rétablir des hausses plus hautes.

À combien s'élèvent ces régularisations ?

D'après ce que l'on nous indique, les régularisations sont de l'ordre de 30 euros pour des factures annuelles de 700 euros. En général, ce sont des petits montants, mais cela peut être plus. Tout dépend de la consommation.

Ces régularisations sont-elles valables si on a changé de fournisseur ?

Oui, et cela surprend encore plus. Si vous étiez client au tarif réglementé en 2014-2015, vous avez le droit à la régularisation puisque vous avez consommé à cette époque-là au tarif réglementé. Cela concerne également les autres fournisseurs. On a des contrats qui sont indexés sur le tarif réglementé. Dès lors que cette indexation doit suivre, elle suit aussi la régularisation.