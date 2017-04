Paris : la fréquentation touristique a retrouvé son niveau d'avant les attentats de 2015

Le tourisme parisien se porte mieux après un an de baisse. Le mois de décembre 2016 et les premiers mois de 2017 marquent une nette reprise de la fréquentation touristique de la capitale française, d'après l'office du tourisme et des congrès de Paris.

En décembre 2016, les arrivées hôtelières dans le Grand Paris ont augmenté de 19,5% par rapport à décembre 2015. Ces arrivées sont revenues au niveau de décembre 2014, soit celui avant la série d'attentats qui a touché la France à partir de janvier 2015.

Américains et Chinois reviennent en France

Les touristes commencent à revenir en France notamment ceux provenant des États-Unis (+31%) de Chine (+40%), du Moyen-Orient (+17%) et d'Asie hors Chine et Japon (+24%). Ces marchés "affichent une forte progression", selon l'office de tourisme de Paris. En revanche, d'autres "sont encore en net recul". C'est le cas du Japon, de l'Italie et de la Russie notamment.

Le constat se confirme en janvier 2017 avec des arrivées hôtelières en hausse de 20,1% dans le Grand Paris par rapport à janvier 2016. Il s'agit même un record pour un mois de janvier au cours des 10 dernières années.

Les réservations aériennes vers Paris en hausse

Cette reprise se retrouve dans les réservations aériennes pour Paris. "Fin février, les arrivées aériennes internationales à Paris pour le trimestre en cours étaient en hausse de 11,1%", explique l'office de tourisme de Paris. "Cette reprise reste toutefois à confirmer dans les prochaines semaines avec l'entrée de la haute saison du printemps et de l'été 2017", conclut l'office de tourisme.