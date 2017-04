Montagnes russes, simulateur, cinéma en immersion... Ferrari ouvre son premier parc à thème en Espagne

Un nouveau parc à thème aux couleurs de la célèbre marque de voiture italienne a ouvert au public vendredi 7 avril, dans le complexe PortAventura, en Espagne. À une centaine de kilomètres au sud-ouest de Barcelone, le Ferrari Land offre onze attractions sur sept hectares, dont la montagne russe la plus haute et la plus rapide d’Europe, des simulateurs et des cinémas en immersion.

Comme sur un circuit de F1

Pour son premier parc d'attractions, Ferrari a investi 100 millions d’euros afin de célébrer la vitesse et la performance des voitures de course. Les montagnes russes les plus rapides d’Europe passent de 0 à 180 km/h en cinq secondes. Il faut en profiter pleinement puisque le tour de piste ne dure que 20 secondes.

La montagne russe du Ferrari Land est présentée comme la plus haute et la plus rapide d'Europe (RADIO FRANCE / Mathieu de Taillac)

On ressent les mêmes sensations que sur un circuit, assurait un pilote de Formule 1, invité à jouer les guides de luxe pour l'inauguration jeudi. Toutefois, le parc n'est pas réservé aux seuls amateurs d'émotions fortes, des animations sont prévues pour toute la famille.

Un objectif concurrentiel pour le site

L'idée de la maison mère, PortAventura World, est de transformer le parc en un complexe touristique, capable de rivaliser avec Disneyland Paris ou Europa Park en Allemagne. Fernando Aldecoa, directeur général du site touristique espagnol, explique que "l'aventure a commencé par un parc d'attractions et qu'il en offre trois aujourd'hui, avec cinq hôtels et 2 000 chambres, un centre de conventions, le cirque du Soleil pendant l’été, trois clubs de golf et un Beach Club, pour du divertissement tourné vers la famille". Selon le dirigeant de PortAventura, 70% des visiteurs reviennent au moins une fois, en trois ans. Pour donner un coup d'accélérateur aux visites, "l'offre doit être renouvelée tous les ans", estime Fernando Aldecoa.

À tout signore, tout honneur, au parc. Enzo Ferrari, le créateur de la marque au cheval cabré, décédé en 1988, apparait aux visiteurs sous forme d’un hologramme.