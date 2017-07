VIDEO. APL : Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des territoires, promet une "réforme globale" à l'automne

Un projet de loi sera déposé "en octobre-novembre". Le ministre de la Cohésion des territoires Jacques Mézard a annoncé, mardi 25 juillet, au micro de RTL, une "réforme globale des aides personelles au logement" à l'automne. Le ministre entend ainsi mettre fin à un "système pervers" responsable d'une inflation des loyers.

"Quand on met un euro de plus sur l'APL, ça fait 78 centimes de hausse des loyers", a justifié le ministre. D'où l'annonce samedi 22 juillet par l'entourage du Premier ministre d'une baisse de cinq euros des aides personnalisées au logement (APL) à partir du 1 octobre 2017. Le gouvernement a ensuite précisé que les trois allocations logement (APL, ALF et ALS) baisseraient à partir du 1er septembre.

"Nous avons un budget d'APL de 19 milliards d'euros, un budget d'aides au logement de 30 milliards d'euros, ce qui est le record en Europe, a encore expliqué le ministre sur RTL. Avec en corollaire : pas suffisamment de logements et des loyers trop importants. Il y a donc un problème."