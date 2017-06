VIDEO. Jean-Jacques Bourdin en a "ras-le-bol" de la pub sur RMC

Ce n'est pas nouveau, Jean-Jacques Bourdin aime dire ce qu'il pense. C'est d'ailleurs devenu sa marque de fabrique. En plein direct, mardi 13 juin, le journaliste de RMC s'en est pris... à la publicité diffusée à l'antenne. Il y en aurait trop, selon lui. "Entre deux pages de pub, on va essayer de faire un peu de radio, ça ne va pas être facile, s'est agacé l'animateur-vedette de la station. A mon âge, maintenant, de plus en plus, ou je reste à l'antenne et je dis ce que je pense, ou je me casse... Ou je me barre ! J'en ai assez ! J'en ai assez !"

Assis en studio, l'éditoraliste Eric Brunet semble le premier étonné. Il lui demande alors s'il ne va "pas faire comme [Henri] Guaino", en référence à la sortie de l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, dimanche soir, après les résultats du premier tour des législatives ? Jean-Jacques Bourdin ne se démonte pas : "Ce n'est pas pareil parce que, moi, je respecte les auditeurs. Je me mets à la place de l'auditeur, qui n'en peut plus de tout ça." Quelques secondes plus tard, il s'imagine même ne pas revenir à la rentrée. "Vous savez, peut-être que je ne reviendrai pas, après les vacances, tiens. Parce que je commence à en avoir ras-le-bol." Reste à savoir s'il mettra vraiment ses menaces à exécution.