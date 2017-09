VIDEO. "Beaucoup d'envie et un petit peu de stress", Anne-Sophie Lapix se confie sur franceinfo à la veille de son premier 20 heures

Anne-Sophie Lapix va prendre, lundi 4 septembre, les rênes du journal de 20 heures de France 2. A la veille de son premier rendez-vous, la journaliste a confié son état d'esprit sur franceinfo : "Beaucoup d'envie, d'excitation, d'enthousiasme et un petit peu de stress."

Journaliste chevronnée de 45 ans, qui s'est forgée depuis une vingtaine d'années une solide réputation, notamment pour ses interviews menées avec une rare pugnacité, Anne-Sophie Lapix a révélé qu'elle s'exerçait avec des répétitions depuis deux semaines afin d'être prête lundi soir.

Au niveau des nouveautés de ce 20 heures, un nouveau plateau plus grand. De son côté, la journaliste a indiqué qu'elle n'allait pas "chercher à imprimer sa marque" vuq ue le journal marchait très bien jusque-là, "après j'aurais des envies particulières". La journaliste doit relever le plus grand défi de sa carrière : conforter et amplifier les audiences du JT de France 2, portées à des sommets par David Pujadas.