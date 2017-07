TF1 met fin à la diffusion de ses chaînes sur le réseau SFR

Si vous avez une box SFR, vous n'avez désormais plus accès aux chaînes du groupe TF1. Ce dernier a annoncé, samedi 29 juillet, mettre fin à la diffusion de ses chaînes sur ce réseau. "A compter du 29 juillet 2017, (...) en l’absence de tout accord avec le groupe TF1, Numericable-SFR n’est plus autorisé à exploiter commercialement MYTF1 et les chaînes en clair du groupe TF1", indique-t-il dans un communiqué.

Le bras de fer entre TF1 et les opérateurs internet ne datent pas d'aujourd'hui. Depuis fin 2016, le groupe TF1 souhaite que les fournisseurs d'accès proposant des box télé lui reversent davantage d'argent pour pouvoir diffuser ses chaînes. Selon Le Parisien, "le groupe de Martin Bouygues, qui perçoit actuellement 10 millions d'euros de la part de CanalSat, Orange, Free et SFR, souhaite porter ce montant à 100 millions par an".

Un ultimatum non respecté

Le groupe TF1 a déjà envoyé des courriers aux opérateurs internet et à Canal+ (qui diffuse ses chaînes via l'application Canalplay), les sommant de suspendre la diffusion de ces chaînes en OTT, c'est-à-dire leur visionnage via internet sur les ordinateurs et les mobiles. Mais cet ultimatum n'a jamais été suivi d'effet. A l'image d'Orange qui continue de diffuser les chaînes de TF1 sur ces terminaux alors que le groupe audiovisuel privé lui a demandé de tout stopper début juillet.