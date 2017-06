David Pujadas, Fanny Agostini, Yves Calvi... L'essentiel du mercato des médias

Le traditionnel chassé-croisé médiatique a commencé. De David Pujadas (France 2) à Patrick Cohen (France Inter), en passant par Yves Calvi (LCI), plusieurs figures du paysage médiatique français vont quitter leur poste à la rentrée. Franceinfo revient en détail sur le mercato dans les médias.

Anne-Sophie Lapix succède à David Pujadas

Le visage du "20 heures" de France 2 va changer. Après seize ans de présentation, David Pujadas n'est pas reconduit à la tête du JT. C'est Anne-Sophie Lapix, 45 ans, animatrice de "C à vous" sur France 5, qui va le remplacer. "C’est une journaliste expérimentée, explique Delphine Ernotte-Cunci, la présidente de France Télévisions, dans Le Parisien. Elle a une palette extrêmement large et un savoir-faire acquis dans de nombreux médias, dont le service public qui en fait la meilleure candidate possible pour ce rôle."

Anne-Elisabeth Lemoine à la tête de "C à vous"

C'est le jeu des chaises musicales. La chroniqueuse de "C à vous", Anne-Elisabeth Lemoine, deviendra la présentatrice de l'émission de France 5, en lieu et place d'Anne-Sophie Lapix, donc. Joker de l'animatrice, Anne-Elisabeth Lemoine, 46 ans, deviendra la seule femme aux commandes d'un "access prime time", c'est-à-dire d'une émission diffusée entre 18 heures et 20 heures, comme l'explique 20 Minutes. Diplomée du Celsa, elle avait fait ses débuts à la radio dans l'émission "Vous écoutez la télé", aux côtés de Marc-Olivier Fogiel, sur France Inter, avant de suivre l'animateur à la télévision.

Patrick Cohen rejoint la matinale d'Europe 1

Patrick Cohen rentre au bercail. Après sept ans à France Inter, le journaliste retrouve Europe 1, où il présentera la matinale. Léa Salamé et Nicolas Demorand le remplaceront à la présentation du "7/9" de la radio publique. "Ils incarnent à eux deux tout ce que représente la chaîne aujourd’hui : modernité, curiosité, gaieté et rigueur", a expliqué Laurence Bloch, la directrice de France Inter. On ignore, en revanche, ce que va devenir Thomas Sotto, qui animait la matinale d'Europe 1. "J'ai l'impression d'être sur le départ, mais cela ne m'a pas été signifié", a-t-il déclaré au Parisien.

Yves Calvi part de LCI (pour Canal+ ?)

Pilier de la chaîne d'info en continu – qui serait "Calvi dépendante" selon son patron –, le journaliste fait ses valises après une seule saison, selon un e-mail interne cité par Télérama. Même si l'information n'a pas été officialisée, Yves Calvi devrait rejoindre Canal+ pour prendre les commandes de l'émission qui succédera au "Grand journal". Un transfert qui aurait été négocié par... Cyril Hanouna. "Cela fait deux ans que je dis que c'est le meilleur et qu'il faut le faire venir sur Canal", avait déclaré ce dernier dans "Touche pas à mon poste", mercredi 3 mai. La journaliste Emilie Besse passerait de "La Nouvelle édition", diffusée sur C8, à l'émission d'Yves Calvi sur Canal+.

Nicolas Poincaré arrête "Complément d'enquête"

Il souhaite se consacrer exclusivement à la radio. Nicolas Poincaré présentera son dernier numéro "Complément d'Enquête", jeudi 15 juin, sur France 2. Il était à la tête du magazine d'information depuis septembre 2014, en remplacement de Benoît Duquesne, décédé.

Le journaliste anime depuis 2011 la tranche 18-20 heures sur Europe 1. Mais la radio, qui fait face à des audiences en berne, attend semble-t-il un engagement total de sa part. "Europe 1 est face à un gros défi, avec l'obligation de se redresser l'année prochaine. Cela fait trop pour un seul homme", explique-t-il dans un mail envoyé à ses collaborateurs. L'animateur croit savoir que son remplaçant à la présentation de "Complément d'enquête" sera "très rapidement choisi, sans doute à l'intérieur de la chaîne".

Fanny Agostini à la barre de "Thalassa"

Petite révolution à la présentation de "Thalassa". La présentatrice météo Fanny Agostini quitte BFMTV pour remplacer Georges Pernoud, qui animait l'émission depuis 37 ans. La journaliste de 28 ans, passée par France Bleu Pays d'Auvergne, RTL et RMC, avait remplacé Philippe Verdier sur BFMTV à l'été 2011.

"Elle incarne la génération 'Thalassa', ce legs qu'a pu insuffler Georges Pernoud" a commenté au Parisien (article payant) le rédacteur en chef de l'émission, Erik Berg. Le premier numéro de "Thalassa" avec Fanny Agostini est prévu pour "fin octobre, début novembre", précise le journal.

Pascale de La Tour du Pin quitte BFMTV pour LCI

Elle a animé la matinale de BFMTV pendant 7 ans. Pascale de La Tour du Pin ira présenter la matinale de la chaîne concurrente, LCI, à partir de la rentrée prochaine. Elle remplacera François-Xavier Ménage entre 6 heures et 9 heures. Pascale de La Tour du Pin sera remplacée sur BFMTV par Adeline François, qui présentait la revue de presse sur RTL. François-Xavier Ménage reste quant à lui dans le groupe TF1 pour devenir grand reporter.

William Lemergie remplace Daphné Burki

Daphné Burki avait pris les rênes de "La Nouvelle édition" à la rentrée 2015. Elle rejoint la radio Europe 1 pour la prochaine saison. D'abord diffusée sur Canal+, puis sur C8, l'émission qu'elle présentait "a atteint des records d'audience sur les cibles publicitaires", a indiqué le groupe Canal+ dans un communiqué. Elle devrait être remplacée par William Lemergie, 70 ans, selon plusieurs médias. L'animateur a quitté France 2 après 32 ans de présentation de "Télématin".