"Ma gratitude est immense", affirme le journaliste Pierre Ménès après sa double greffe

"Si je n'avais pas été greffé le 12 décembre, je pense que je serais mort aujourd'hui", confie le journaliste sportif Pierre Ménès au mirco d'Europe 1, lundi 2 janvier. Le chroniqueur de l'émission de Canal+ "Le Canal Football Club", absent de l'antenne depuis plusieurs mois, avait dévoilé sur les réseaux sociaux, le 24 décembre, avoir été sauvé par la double greffe d'un rein et d'un foie.

Chers amis, il est temps pour moi de vous dire la vérité sur la greffe dont j'ai bénéficié il y a maintenant 12.. pic.twitter.com/lX4HRJc2tW — Pierre Ménès (@PierreMenes) 24 décembre 2016

"Il faut que je réaprenne à marcher"

Pierre Ménès est toujours hospitalisé dans l'établissement parisien où il a été greffé. Il est revenu pour la radio sur les mois qui ont précédé son opération. "Ce n'était pas gagné, plus les mois de patience augmentaient, plus mon état s'affaiblissait, notamment au niveau de mes vaisseaux. Quand j'ai été opéré le 12 décembre, j'étais à l'extrême limite de l'inopérable. Il a fallu qu'il y ait quatre génies de chirurgiens pour me sortir de là", explique-t-il.

Le journaliste a tenu à saluer une nouvelle fois la famille de son donneur d'organe anonyme. "C'est mon foie, c'est mon rein, maintenant je sais à qui je le dois et ma gratitude est immense. C'est le don ultime de donner la vie avec la mort d'un proche, c'est extraordinaire", poursuit-il. S'il est sauvé, Pierre Ménès assure être encore "très faible" aujourd'hui. "Maintenant, il faut que je réapprenne à marcher, ce que je ne faisais plus depuis des mois parce que j'étais devenu un légume", raconte-t-il.