"La Voix du Nord" fait "une malencontreuse erreur" et publie d'étranges articles

Qu'arrive-t-il donc à La Voix du Nord ? Vendredi 10 mars au soir, des articles aux titres étranges ont été publiés sur le site du journal local. "Il tue sa femme, sa sœ et sa cousine : bilan un mort" ou encore "Pénélope fait ses valises", pouvaient lire les internautes. "Après le rassemblement du Trocadéro, Pénélope a décidé de plaquer François qui était vraiment devenu très lourd ces derniers temps. Et si elle refaisait sa vie avec Macron ?", se demandait La Voix du Nord en dessous de ce second titre.

Il se passe quoi avec le site de @lavoixdunord ? pic.twitter.com/vUuVbZWWcs — Hugo Clément (@hugoclement) 10 mars 2017

Je crois qu'on vous a piraté les gars @lavoixdunord pic.twitter.com/2HLf4FdDuu — Hugo Clément (@hugoclement) 10 mars 2017

De nombreux internautes ont rapidement parlé d'un piratage du site. Peu après, le journal a réagi sur Twitter. "Suite à des actes malveillants, de faux articles ont été mis en ligne sur notre site. Ils ont été supprimés", indique-il sur le réseau social.

Suite à des actes malveillants, de faux articles ont été mis en ligne sur notre site. Ils ont été supprimés. — La Voix du Nord (@lavoixdunord) 10 mars 2017

Dernier rebondissement : La Voix du Nord a rectifié, dimanche 12 mars dans une publication, sa version de l'incident. "Il est apparu par la suite que ces articles, rédigés à blanc, pendant une formation, ont été publiés par erreur et bien sûr retirés dès que nous avons appris leur existence", a écrit la rédaction, évoquant une "malencontreuse erreur", avant de s'excuser auprès de ses lecteurs.