"Plenel condamne à mort une deuxième fois 'Charlie Hebdo'" : l'édito choc de Riss pour répondre au patron de Mediapart

"Plenel condamne à mort une deuxième fois Charlie Hebdo." L'édito de l'hebdomadaire satirique, à paraître mercredi 15 novembre, se veut grave. Ecrit par le directeur de la publication Riss, il est une réponse aux propos d'Edwy Plenel la semaine passée.

"La 'Une' de Charlie Hebdo fait partie d'une campagne générale de guerre aux musulmans", avait estimé le directeur de publication de Mediapart sur franceinfo, en référence à la couverture de l'hebdomadaire. Il s'agissait d'une caricature d'Edwy Plenel lui reprochant son silence au sujet des accusations de viol contre l'islamologue Tariq Ramadan. Le dessin était accompagné du titre "Affaire Ramadan, Mediapart révèle : 'On ne savait pas'".

Capture d'écran d'un tweet d'Edwy Plenel répondant, le 7 novembre 2017, à "Charlie Hebdo". (TWITTER / FRANCEINFO)

Dans son édito, Charlie Hebdo rappelle qu'il "n'a envie de faire la guerre à personne", avant de s'en prendre avec virulence à Edwy Plenel. "Dans le logiciel de Plenel, critique et satire sont métamorphosées en actes de guerre", reproche le dessinateur Riss, avant d'annoncer que le journal satirique ne pardonnerait pas ses propos au patron de Mediapart.

Cette phrase n'est plus une opinion, c'est un appel au meurtre. Riss Charlie Hebdo

"Nous avons des choses plus importantes à faire que d'entretenir cette folie"

"Cette phrase, qui désigne Charlie Hebdo comme un agresseur supposé des musulmans, adoube ceux qui demain voudront finir le boulot des frères Kouachi", continue le directeur de publication de l'hebdomadaire satirique. "Si demain on nous liquide tous, si demain nous ne sommes plus là, espérons qu'il subsistera quelques courageux qui demanderont justice contre ceux qui nous auront frappés, mais aussi contre les esprits qui les auront armés." Le texte a provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, comme le député PS de l'Ardèche Olivier Dussopt qui a qualifié cet édito de "glaçant".

L’édito de #CharlieHebdo de demain. Glaçant. Juste. Et à lire ... pic.twitter.com/x8OrvqAbFO — Olivier Dussopt (@olivierdussopt) 14 novembre 2017

Joint par franceinfo, Edwy Plenel n'a pas souhaité réagir à cet éditorial. "Nous n'attaquons personne. Nous avons des choses plus importantes à faire que d'entretenir cette folie", a-t-il simplement confié. Après la une de Charlie Hebdo de la semaine dernière, 130 personnalités avaient signé une tribune en soutien à Mediapart. "Tout doit avoir le droit de se dire, de s'écrire et de se représenter, et cela doit être dit et répété, particulièrement pour Charlie Hebdo", affirment les signataires de la tribune, en ajoutant : "Nous avons aussi le droit d'écrire que la une de Charlie (...) est diffamatoire, et haineuse."