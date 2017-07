George Clooney veut poursuivre "Voici", qui publie des photos de ses jumeaux

Il ne décolère pas. George Clooney, l'une des plus grandes stars d'Hollywood, veut poursuivre Voici en justice pour avoir publié des photos volées de ses jumeaux. "La semaine dernière des photographes du magazine ont escaladé notre clôture puis notre arbre et ont illégalement pris des photos de nos nouveaux-nés", déclare l'acteur oscarisé dans ce communiqué transmis vendredi 29 juillet à l'AFP. Et George Clooney d'ajouter : "Soyez assurés que les photographes, l'agence de photos et le magazine seront poursuivis. Il en va de la sécurité de nos enfants."

La couverture du dernier Voici montre en effet le couple vedette avec Ella et Alexander, nés à Londres début juin. Le cliché est accompagné de la mention : s les bras un nourrisson et la mention : "Scoop Voici ! Les premières photos des jumeaux de George et Amal Clooney..."

Exclu - Voici publie les toutes premières photos des jumeaux de George et Amal Clooney https://t.co/3BaWspjXH9 — Voici (@voici) July 27, 2017

L'acteur de 56 ans et son épouse Amal Clooney, célèbre avocate et militante des droits de l'homme de 39 ans, se sont mariés en 2014.