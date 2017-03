VIDEO. "Je me suis sentie très à l'aise" : Mélanie Ségard, jeune femme trisomique, a présenté la météo de France 2

Des souvenirs indélébiles. Mélanie Ségard a présenté la météo de France 2, mardi 14 mars, aux côtés d'Anaïs Baydemir. "Il y a des nuages sur les trois-quarts du pays, de la pluie, à lancé la jeune femme trisomique, devant 5,3 millions de téléspectateurs. Et du soleil à Marseille." L'initiative était défendue par l'Unapei (l'Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis), afin de changer le regard sur la maladie à l'approche de la journée mondiale de la trisomie 21, mardi 21 mars.

>> VIDEO. Regardez la météo présentée par Mélanie Ségard, une jeune femme trisomique

"Je suis très contente, a commenté Mélanie Ségard, 21 ans, juste après sa prestation. Je me sentais à l'aise, oui." "Elle m'épate, a confié son grand frère Cyril. Elle est en train de me prouver, de nous prouver à tous qu'elle est capable de faire comme n'importe qui." Comme lui, de nombreux téléspectateurs ont salué le courage et la détermination de la jeune femme..

