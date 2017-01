Des anciens d'i-Télé lancent "Explicite", un nouveau média sur les réseaux sociaux

Ils veulent expliquer l'info. Des anciens d'i-Télé lancent un nouveau média sur les réseaux sociaux, baptisé "Explicite", ont-il annoncé lundi 16 janvier sur France Inter. Plusieurs journalistes démissionnaires de la chaîne se sont associés dans un collectif pour monter cette nouvelle offre d'information, diffusée exclusivement sur Twitter, YouTube et Facebook.

Hey, on est de retour...

On a décidé de s'associer pour vous informer & vous écouter.

En toute indépendance :)



Bienvenue sur #Explicite — EXPLICITE (@expliciteJA) 16 janvier 2017

L'objectif est "d'expliquer et de décrypter l'information" pour les usagers des réseaux sociaux, a expliqué Olivier Ravanello, ancien spécialiste des questions internationales sur i-Télé. Une conférence de presse sera donnée lundi à 14h30 pour dévoiler davantage le projet.

Lancé vendredi

Interrogé sur le business modèle de ce nouveau média, le journaliste et sa consœur Sonia Chironi ont répondu que "ce qui est le plus important dans le journalisme, ce sont les journalistes". La rédaction d'i-Télé s'est littéralement vidée après la reprise de la chaîne par Vincent Bolloré et 31 jours d'une grève historique.

Le coup d'envoi "Explicite" sera donné vendredi 20 janvier, à l'occasion de l'investiture de Donald Trump comme 45e président des Etats-Unis. "Nous y serons", a indiqué Olivier Ravanello, précisant que l'offre d'"Explicite" sera notamment composée de nombreuses vidéos réalisées par des journalistes sur le terrain.