VIDEO. Menaces de mort contre "Charlie Hebdo" : "On est obligé de prendre ça au sérieux", explique Riss

La rédaction de Charlie Hebdo a reçu des menaces de mort après sa une sur Tariq Ramadan. "Parfois, il y a des pics où l'on reçoit sur les réseaux sociaux des menaces de mort explicites. Par principe, on prend les menaces au sérieux et on dépose plainte", a expliqué sur Europe 1, Riss, directeur de la pulication du magazine satirique.

"C'est quand même étonnant qu'après tout ce qui s'est passé en France depuis trois, quatre ans, on voit encore des réactions aussi violentes, des appels au meurtre", poursuit le dessinateur.

Ça s'est banalisé d'appeler au meurtre. C'est assez inquiétant. Riss sur Europe 1

"On peut dire ce qu'on veut de Charlie Hebdo, ce n’est pas un problème. Mais menacer de mort quelqu'un, ce n'est ni autorisé dans la rue ni dans un journal, nulle part", a-t-il ajouté. Et de marteler : "Il ne faut pas que la combativité se relâche. Nous, on va continuer. On est fidèles à notre ligne."