Attentats de janvier 2015 : un homme de 46 ans et une femme de 28 ans en garde à vue

Deux personnes ont été placées en garde à vue lundi 21 novembre. Elles sont soupçonnées d'avoir participé à la logistique des attentats contre la rédaction de Charlie Hebdo et le magasin Hyper Cacher de la porte de Vincennes, à Paris en janvier 2015, a appris franceinfo de source judiciaire mardi.

Un rôle d'intermédiaire

Il s'agit d'une femme de 28 ans placée en garde à vue lundi soir et d'un homme de 46 ans placée en garde à vue dans la journée de lundi par la SDAT (Sous-direction antiterroriste). Les deux suspects pourraient avoir joué un rôle d'intermédiaire dans la fourniture d’armes aux terroristes.

Le 7 janvier 2015, les frères Chérif et Saïd Kouachi tuaient 12 personnes au siège de l'hebdomadaire satirique à Paris. Après deux jours de cavale, les deux tueurs seront tués par les forces de l'ordre. Le 8 janvier, Amedy Coulibaly tuait une policière à Montrouge, au sud de Paris. Le 9 janvier, il prenait en otage les clients et employés d'un supermarché casher et tuait quatre d'entre eux, tous juifs. Il sera abattu dans l'assaut donné par la police.