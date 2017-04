Attentats de janvier 2015 : 10 personnes placées en garde à vue dans l'enquête sur la fourniture d'armes à Coulibaly

L'enquête sur les attentats de janvier 2015 progresse. Dix personnes ont été interpellées et placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur la fourniture d'armes à Amedy Coulibaly, a appris mercredi 26 avril franceinfo de source judiciaire, confirmant une information de BFMTV. Les enquêteurs cherchent à reconstituer le cheminement des armes fournis à l'auteur des attentats de Montrouge et de l'Hyper Cacher. Amedy Coulibaly avait tué cinq personnes dans ces attaques.

Parmi les personnes arrêtées figurent Claude Hermant et sa compagne qui avaient déjà entendus en garde à vue en décembre 2015. Claude Hermant, proche des milieux d'extrême droite, est actuellement en détention dans une affaire de trafic d'armes présumé. Ces arrestations ont eu lieu entre lundi 24 avril et mercredi 26 avril en France et en Belgique, selon les informations de BFMTV.