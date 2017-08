Après Jean-Pierre Raffarin sur France 2, Gaspard Gantzer et Aurélie Filippetti deviennent chroniqueurs sur RTL

Ils ne sont pas les premiers à passer de la politique aux médias. Après Jean-Pierre Raffarin qui devient chroniqueur sur France 2, Gaspard Gantzer et Aurélie Filippetti rejoignent les polémistes de l'émission "On refait le monde" animée par Marc-Olivier Fogiel, sur RTL. Le service presse de la radio l'a annoncé vendredi 25 août, sur son compte Twitter.

"Chaque année, de nouveaux noms viennent renforcer l'équipe", rappelle RTL dans son communiqué. Pour la rentrée 2017, c'est donc au tour de l'ancien conseiller en communication de François Hollande et de l'ex-ministre de la Culture et de la Communication, de rejoindre "les piliers de 'On refait le monde'". Aurélie Filippetti commencera le 28 août et Gaspard Gantzer fera sa première le 4 septembre, selon ce même communiqué.

Maud Fontenoy rejoint aussi RTL

Ces deux personnalités ne sont pas les seules à intégrer la bande de Marc-Olivier Fogiel, qui débat de l'actualité de 19h15 à 20 heures. L'ex-navigatrice Maud Fontenoy, déléguée à l'environnement pour le parti Les Républicains (LR), y fera ainsi sa grande première dès le 14 septembre, ajoute RTL dans son communiqué.