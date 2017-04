Le marché des Vélib' attribué à Smoovengo aux dépens de JCDecaux

C'est perdu pour JCDecaux. Le marché des Vélib' a été attribué au consortium franco-espagnol Smoovengo aux dépens de JCDecaux, qui le détenait depuis 2007, a annoncé le syndicat mixte Autolib' et Vélib' Métropole, mercredi 12 avril. La délibération a été approuvée à une majorité "écrasante", a précisé la présidente du syndicat mixte, lors d'un point presse à l'hôtel de ville de Paris.

Le système Vélib', actuellement composé de 1 800 stations et plus de 20 000 vélos, fait l'objet d'un renouvellement de marché qui entrera en vigueur en janvier 2018, pour 15 ans. Elargi à la métropole du Grand Paris, il proposera alors des vélos plus légers, plus solides et avec un tiers de vélos électriques. Selon les informations du Parisien, les prix des abonnements Vélib' pourraient toutefois passer de 29 euros à l'année à "35 ou 39 euros".