L'Etat offre une aide de 200 euros pour l'achat d'un vélo électrique

Roulez écologique, roulez électrique. C'est le message que souhaite faire passer l'Etat qui accorde désormais une aide de 200 euros pour l’achat d’un vélo à assistance électrique. Le décret instituant cette mesure a été publié samedi 18 février au Journal officiel.

J'annonce publication cette semaine du décret permettant prime de 200€ pr achat d'un vélo électrique #19HRuthElkrief #TransitionÉnergétique pic.twitter.com/dwT3jAQ0NQ — Ségolène Royal (@RoyalSegolene) 16 février 2017

Trottinettes, hoverboards et gyropodes sont aussi concernés

Cette mesure est valable jusqu'au 31 janvier 2018, elle concerne "l'acquisition ou la location de véhicules à moteur à deux ou trois roues et de quadricycles à moteur électriques d'une puissance maximale nette du moteur inférieure à 3kW et n'utilisant pas de batterie au plomb."

Trottinettes électriques, hoverboards ou encore gyropodes... sont donc aussi concernés à la condition d'avoir une batterie autre qu'au plomb.

Pour bénéficier de cette aide, il faut envoyer sa facture d'achat à l'Agence des services et des paiements. Cette mesure concerne chaque acheteur et non chaque achat de vélo électrique ou autre véhicule personnel fonctionnant à l’électricité. Par ailleurs, elle n'est pas cumulable avec les mesures accordées par de nombreuses villes ou agglomérations, comme l'indique Le Monde. Plusieurs modalités restent encore à fixer, précise Le Parisien, pour ce dispositif qui bénéficier d'un site internet dédié.