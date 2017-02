PSA investit 200 millions d'euros pour moderniser son site historique de Sochaux

Le constructeur automobile français PSA va investir 200 millions d'euros au cours des cinq prochaines années, afin de moderniser et "d'assurer la pérennité" de son site historique de Sochaux, dans le Doubs. Cette décision traduit "la volonté du groupe PSA d’écrire un avenir industriel en France", selon le directeur industriel Yann Vincent, cité dans un communiqué, vendredi 17 février.

L'objectif de ce projet stratégique consiste à simplifier un flux, hérité de plus de 100 ans d'histoire industrielle, et qui ne permet pas à Sochaux d'exprimer son plein potentiel par rapport aux autres sites industriels du Groupe PSA. PSA dans un communiqué

Un projet "Sochaux 2022" ambitieux

Le projet "Sochaux 2022" permettra d'acquérir une nouvelle ligne de presse, capable de produire des pièces en acier, comme en aluminium, et de fabriquer six silhouettes différentes de véhicules, avec une capacité de production de 400 000 véhicules par an. "L’acquisition d’une nouvelle ligne de presse transfert grand gabarit constitue une première en France depuis plus de 20 ans", souligne le communiqué.

L'usine de Sochaux, qui s'étend sur une superficie de 200 hectares, produit notamment la Peugeot 3008. Elle va bientôt commencer la fabrication d'un véhicule pour Opel. La marque allemande pourrait d'ailleurs entrer dans le giron du groupe, si le projet de rachat à l'étude entre PSA et General Motors, propriétaire actuel, aboutissait.