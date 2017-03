VIDEO. Automobile : le mariage entre PSA et Opel donnerait naissance à un nouveau géant français

Ils sont sur le point d'officialiser leur union : le groupe PSA Peugeot Citroën devrait annoncer ce lundi 6 mars le rachat d'Opel, détenu jusqu'à présent par l'Américain General Motors, une marque en déficit depuis 16 ans. Alors pourquoi ce rachat ? Pour le PDG Carlos Tavares, Opel bénéficie d'une image de marque très positive auprès des clients du monde entier.

Augmentation de la production de véhicules

"Certains s'orientent vers l'achat d'une marque allemande parce que quelque part la marque allemande bénéficie aussi de l'effet de halo de toutes les marques premium allemandes. Et donc pour le groupe PSA, ça fait sens de mettre à côté des marques françaises une marque allemande", a expliqué Carlos Tavares, président du directoire de PSA, le 23 février dernier. Avec ce rachat, le groupe français augmenterait également sa capacité de production, passant de trois millions de véhicules produits chaque année à plus de quatre millions. Résultat : des économies et une force de frappe beaucoup plus importante.

Le JT

Les autres sujets du JT