VIDEO. Eric Cantona se moque des joueurs impliqués dans les Football Leaks

"The King" a encore frappé. Eric Cantona a évoqué les Football Leaks avec humour, jeudi 15 décembre, dans une vidéo publiée sur le site d'Eurosport. "L’auto-proclamé commissioner du football ne sera jamais sélectionneur de l’Angleterre. (...) Alors, aujourd’hui, moi, Eric Cantona, déclare officiellement ma candidature au job de manager des Iles Vierges Britanniques, plaisante l'ancien footballeur. Je peux déjà compter sur trois de leurs plus célèbres résidents fiscaux pour rejoindre l’équipe, Ronaldo, Di Maria, Pastore… Et ce n’est qu’un début !" Les trois joueurs sont accusés d'avoir dissimulé de grosses sommes d'argent dans des paradis fiscaux.

"Le foot sera toujours un miroir de notre société"

Eric Cantona estime toutefois qu'il ne faut pas demander aux footballeurs d'être "plus exemplaires que d'autres". "Que vous le vouliez ou non, le foot sera toujours un miroir de notre société, affirme l'ancien footballeur. Si on autorise les multinationales à faire de l'optimisation fiscale et que certaines banques encouragent l'évasion fiscale, on ne peut pas reprocher au monde du foot d'utiliser les mêmes ficelles." "Si c'est interdit, condamnez-les. Mais condamnez-les tous !, martèle encore l'acteur. Si c'est légal mais qu'on n'aime pas, changeons la loi."