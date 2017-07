VIDEO. Suppression de la taxe d'habitation : Baroin condamne une "remise en cause du principe de la décentralisation"

"C'est une mauvaise idée." François Baroin, président de l'Association des maires de France, est opposé à la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des contribuables. Le sénateur-maire (Les Républicains) de Troyes était, lundi 17 juillet, l'invité de RTL, avant de se rendre à la première Conférence nationale des territoires.

"Un lien direct entre la collectivité et ses habitants"

"Il faut conserver le caractère indépendant des collectivités locales", a-t-il insisté. "Les collectivités locales, elles travaillent pour l'Etat sur un certain nombre de missions mais elles sont garanties dans leur liberté : c'est le principe de la décentralisation. La suppression de la taxe d'habitation, c'est une remise en cause du principe de la décentralisaton", a-t-il poursuivi.

"Je reste fermement contre cette mesure, car la taxe d'habitation, c'est d'abord un lien direct entre la collectivité et ses habitants", a-t-il également estimé dans un entretien au Parisien. "Un impôt local, ça finance des services publics locaux, des infrastructures locales, etc. Bref, cela permet de créer une politique de proximité", a-t-il déclaré. Et d'asséner : "L'Etat promet des dotations pour compenser cette perte de revenus, mais je rappelle que c'est une obligation constitutionnelle."