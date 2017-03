Supprimer la taxe d'habitation pour 80% des Français : cinq questions sur la promesse d'Emmanuel Macron

Sur le papier, cette promesse devrait réjouir beaucoup de contribuables. Candidat à l'élection présidentielle, l'ancien ministre de l'Economie, Emmanuel Macron, propose de supprimer la taxe d'habitation pour "80% des Français". Franceinfo décrypte cette proposition.

1 De quoi s'agit-il ?

Emmanuel Macron l'assure : s'il est élu, huit Français sur dix ne paieront plus la taxe d'habitation. Cet impôt est actuellement payé par tous les occupants d'un logement – propriétaires ou locataires. Seuls les foyers aux très faibles revenus sont exonérés. Il est calculé en fonction de la taille du logement, de la commune, de la date de construction du bâtiment. Le taux d'imposition est fixé par les communes, qui perçoivent le produit de la taxe d'habitation.

L'objectif du candidat d'En marche ! est de s'attaquer à un impôt qu'il juge injuste : "La taxe d'habitation (...) pèse particulièrement sur les classes populaires et moyennes. [Pour ces dernières], elle consomme une part importante du revenu, alors qu'elle représente une faible part des revenus des ménages aisés. C'est donc un impôt régressif, qui renforce l'injustice fiscale."

Par ailleurs, la taxe d'habitation est souvent plus élevée dans les communes pauvres que dans les communes riches. Et comme l'explique Le Figaro, dans une même commune, un appartement ancien et prestigieux de centre-ville sera moins taxé qu'un autre construit dans les années 1960 en périphérie. Car les valeurs locatives n'ont pas été revues depuis les années 1970.

2 Combien ça coûterait ?

En 2015, la taxe d'habitation a rapporté 21,7 milliards d'euros aux collectivités locales, selon Les Echos. Emmanuel Macron chiffre le coût annuel de sa mesure à 10 milliards d'euros. Les quelque 12 milliards d'euros restants continueront à être payés par les 20% de Français qui ne seront pas exonérés.

Le candidat assure que l'Etat compensera à l'euro près le manque à gagner pour les collectivités locales, à condition que celles-ci n'augmentent pas le taux d'imposition qui s'applique sur la taxe d'habitation. En clair, si la taxe est supprimée pour une partie des Français en 2020, l'Etat versera aux communes le manque à gagner correspondant au calcul de la taxe en 2020, et le même montant sera versé les années suivantes.

L'équipe du candidat assure que les 10 milliards par an que coûterait la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des Français sont intégrés à la "trajectoire budgétaire" définie par Emmanuel Macron. Celle-ci prévoit des économies de 60 milliards d'euros, réalisées sur la Sécurité sociale et l'assurance-chômage, les collectivités locales et l'Etat.

3 Qui seraient les gagnants ?

Actuellement, 80% des foyers fiscaux payent la taxe d'habitation, selon Vincent Drezet, secrétaire général du syndicat Solidaires finances publiques, cité par Le Monde. Et 20% en sont déjà exonérés (ce qui correspond à un revenu fiscal de référence en 2016 inférieur à 10 708 euros pour la première part, plus 2 859 euros pour chaque demi-part supplémentaire).

Avec sa réforme, Emmanuel Macron promet d'inverser la proportion : 80% des Français en seront dispensés. Les gagnants seront donc les 60% nouvellement exonérés, qui appartiennent principalement aux classes moyennes. D'après les estimations d'En marche !, l'objectif est que les ménages dont le revenu fiscal par an et par part est inférieur à 20 000 euros ne soient plus assujettis à cette taxe. Un couple avec deux enfants sera par exemple exonéré tant que ses revenus restent inférieurs à 5 000 euros par mois.

4 Qui seraient les perdants ?

L'équipe d'En marche ! assure qu'il n'y aura pas de perdants, et que "l'autonomie fiscale des collectivités locales sera totalement préservée". Ce n'est pas ce que pense la puissante Association des maires de France (AMF), présidée par François Baroin (Les Républicains), mais qui regroupe des communes de tous bords politiques. Elle critique une mesure "démagogique, non financée par l'Etat et attentatoire aux libertés locales".

Les maires redoutent que la compensation promise par Emmanuel Macron ne soit pas à la hauteur. D'autant que si les communes augmentent le taux d'imposition, l'Etat ne prendra pas en charge la différence. Serait-elle alors uniquement payée par les 20% de foyers encore imposables, qui seraient les grands perdants de la réforme ? Autres perdants potentiels : les communes elles-mêmes, qui pourraient perdre une partie de la liberté qu'elles avaient de fixer les taux d'imposition locaux. Car d'après l'AMF, la taxe d'habitation représente en effet 36% des ressources propres des communes et des intercommunalités.

5 Est-ce réaliste ?

Le constat que dresse Emmanuel Macron sur "l'injustice fiscale" de la taxe d'habitation n'est pas nouveau. En mai 2010, un rapport de la Cour des comptes (en PDF) relevait déjà que "le montant des prélèvements fiscaux ne dépend presque pas du revenu perçu par les contribuables locaux. Dans certaines situations, la fiscalité directe locale tend même à être régressive par rapport au revenu", relevaient les magistrats de la rue Cambon.

La réforme de la taxe d'habitation est un serpent de mer de la fiscalité française. Une révision des bases locatives a d'ailleurs été lancée en 2011, rappelle Le Figaro (article payant), mais n'a toujours pas abouti. "Puisque la taxe d'habitation n‘est pas aisément réformable, on la supprime", résume Richard Ferrand, secrétaire général d'En marche !. Mais pour cela, l'Etat devra trouver chaque année 10 milliards d'euros d'économies pour financer la mesure. Au détriment de quoi, et de qui ? Sans parler de la fronde des maires qui ne manquera pas de se produire...

En résumé...

Emmanuel Macron veut supprimer la taxe d'habitation pour 80% des Français, assurant que c'est la mesure "la plus essentielle et la plus juste pour le pouvoir d'achat". Cela bénéficierait surtout aux classes moyennes. Convaincues du caractère injuste de la taxe d'habitation, la gauche comme la droite souhaitent la réformer depuis des années. Mais la proposition du candidat d'En marche ! est coûteuse – 10 milliards d'euros par an pour les finances publiques –, et les communes, elles, craignent que la suppression de cette taxe d'habitation ne leur fasse perdre des ressources, malgré la compensation prévue par l'Etat.

>> Salarié, chômeur, retraité... Si Emmanuel Macron devient président, voici ce qui va changer pour vous