INFO FRANCEINFO. Dès 2018, la taxe d'habitation va baisser d'un tiers, pour 80% des ménages

C'est l'une des principales promesses de campagne d'Emmanuel Macron : la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages. Après un certain flou sur le calendrier de la mesure, le gouvernement a affirmé que la réforme commencerait bien à être mise en œuvre dès 2018. On savait qu'elle se ferait sur trois ans, on sait désormais comment, d'après des informations recueillies par franceinfo.

Suppression totale au bout de trois ans

Dès l'année prochaine, ce sont bien tous les ménages concernés, ceux dont le revenu fiscal ne dépasse pas 20 000 euros par an et par personne, qui verront leur taxe d'habitation baisser d'un tiers. Puis un tiers supplémentaire en 2019. Et enfin le dernier tiers en 2020.



En 2018, une diminution d'un tiers n’aura pas partout le même impact sur le pouvoir d'achat des contribuables, car le montant de cette taxe est très variable d'une commune à l’autre. Par exemple, cette taxe est de moins de 600 euros en moyenne à Cognac, et de plus de 1 000 euros en moyenne à Poitiers.

Si la mise en œuvre de la mesure se précise pour les ménages, le gouvernement ne dit toujours pas comment il va compenser le manque à gagner pour les communes, soit près de 10 milliards d'euros.