Calculez combien vous coûteront (ou vous feront économiser) les réformes Macron

Quelles seront les conséquences des réformes fiscales et sociales d'Emmanuel Macron sur votre porte-monnaie ? Alors que la discussion budgétaire se poursuit au Parlement, franceinfo a conçu une calculatrice permettant de déterminer ce que va vous faire gagner ou perdre la politique du gouvernement, accusé de favoriser les ménages les plus aisés.

Cet outil prend en compte six mesures contenues dans le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 : l'augmentation de la CSG (compensée pour certaines catégories de personnes par un allégement des cotisations sociales) ; la première étape de la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages ; le remplacement de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) par un impôt sur la fortune immobilière (IFI) ; la baisse de 5 euros par mois des aides au logement et la revalorisation de l'allocation adulte handicapé et de la prime d'activité. En revanche, notre calculette ne prend pas en compte la mise en place d'un prélèvement forfaitaire unique, ou "flat tax", de 30% sur les revenus du capital. Il est néanmoins acquis que cette mesure avantagera fortement les plus gros patrimoines.

Afin de garantir les résultats les plus fidèles possibles, munissez-vous de votre avis d'imposition, de votre avis de taxe d'habitation et d'un bulletin de salaire. Si vous êtes sur notre application mobile, cliquez ici pour afficher notre calculatrice.