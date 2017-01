VIDEO. Trois questions sur le rapport de la Fondation Abbé-Pierre sur le mal-logement

La Fondation Abbé-Pierre a publié, mardi 31 janvier, son 22e rapport sur le mal-logement en France. "Quatre millions de personnes souffrent de mal-logement ou d’absence de logement personnel", révèle la fondation. Parmi elles, les personnes sans domicile, les gens hébergés par des tiers, dans des habitations de fortune ou encore les gens du voyage. La fondation ajoute qu'au total, plus de 15 millions de personnes en France sont touchées par la crise du logement.

Et la situation ne va pas en s'améliorant. "La plupart de ces chiffres montrent une dégradation de la situation", souligne le rapport. Il cite une augmentation du nombre de personnes sans domicile de 50% entre 2001 et 2012, de 19% concernant les personnes en hébergement contraint chez des tiers entre 2002 et 2013, ou encore un accroissement de 17% du nombre de personnes en surpeuplement accentué entre 2006 et 2013.