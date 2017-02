Mal-logement : 400 personnes occupent un bâtiment vacant à Paris

Près de 400 personnes occupent un bâtiment vacant rue Léon Jouhaux, près de la place de la République, dans le Xe arrondissement de Paris. Cette mobilisation a été annoncée dimanche 26 février par le collectif "Nos droits contre leurs privilèges".

Le but de cette "réquisition" est de mettre à l'abri près de 200 personnes mal logées, mais aussi d'ouvrir un "local de campagne". Le collectif souhaite faire de cette occupation un "lieu d'échange et d'interpellation des candidats à l'élection présidentielle" et souhaite porter "la parole des pauvres et des plus démunis" dans la campagne électorale. Il appelle tous les citoyens et les représentants des partis politiques à venir y débattre des moyens de résorber la précarité et le mal-logement.

Réquisition des locaux vides, en musique pic.twitter.com/pZYHZ8Fybn — NosDroits.org (@nosdroitsorg) 26 février 2017

Un bâtiment "vacant depuis plusieurs années"

L'occupation a été rendue publique dimanche 26 février à 15 heures, mais elle a commencé deux jours plus tôt, vendredi 24 février. Le bâtiment, "vacant depuis plusieurs années" selon les militants présents, est une ancienne annexe de la Chambre de commerce de Paris.

Le collectif "Nos droits contre leurs privilèges" a été lancé le 13 février par une quarantaine d'associations, de syndicats et d'organisations, dont AC lefeu, Attac, la CNT, le planning familial, le MRAP, Osez le féminisme, Sud ou encore le Syndicat de la magistrature.