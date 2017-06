VIDEO. Incendie à Londres : "Ils ont fait des réfections avec du plastique, tout est en plastique dans l'immeuble", s'insurge un riverain

L'immeuble qui s'est embrasé, dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14 juin, à Londres (Royaume-Uni), était-il aux normes de sécurité ? Au moins six personnes sont mortes, selon un bilan toujours provisoire.

Ils sont nombreux ce mercredi matin, ceux qui connaissent cette tour, à laisser éclater leur colère. "J'ai vécu là pendant 10 ans avec mes quatre enfants, imaginez que j'y sois. Que ferai-je avec quatre enfants ? On a inlassablement répété au bailleur que les ascenseurs ne fonctionnaient pas", s'agace une femme.

La qualité des matériaux d'isolation en question

Cette tour de logements sociaux se trouve dans l’ouest de la capitale, non loin du très chic quartier de Notting Hill. Une tour qui date de 1974. Certains s'interrogent sur la qualité des matériaux d'isolation utilisés lors de rénovation l'an dernier à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. Sur son blog, un collectif d'habitants de la tour avait récemment fustigé l'inaction et l'incompétence de leur bailleur, l'arrondissement de Kensington.

Sadiq Khan, le maire de Londres, a déclaré comprendre parfaitement l'émotion et la colère de ces administrés. Il promet également que toutes les questions trouveront rapidement des réponses.