Froid : renforcement de l'offre d'hébergement pour les sans-abri à Paris

La Ville de Paris a ouvert, dès vendredi 13 janvier au soir, deux nouveaux sites d'accueil. Les températures ont baissé et des minimales comprises entre -6C° et -9C° sont attendues entre mercredi et vendredi.

Ce soir, dans le cadre du Plan Grand froid, Paris met à dispo 4 salles de mairies et 3 Gymnases @Anne_Hidalgo pic.twitter.com/XGwYJjJsB6 — Dominique Versini (@dversini) 13 janvier 2017

Il s'agit d'une salle de la mairie du 4e arrondissement et d'un gymnase du 15e arrondissement. Ces ouvertures permettent d’accueillir 85 personnes vivant dans la rue. Au total, 259 places d'hébergement sont disponibles, grâce à l'ouverture de lieux supplémentaires. "C’est une mobilisation sans précédent, qui vient appuyer celle des services de l’État en charge de l’offre d’hébergement hivernal pour les sans-abri", a expliqué Dominique Versini, adjointe à la Maire de Paris en charge de la solidarité, via un communiqué.

Possibilité de revenir les soirs suivants

Les personnes sans-abri sont orientées dans ces lieux d’hébergement par le Samu social et l’Unité d’aide aux sans-abri (UASA) de la Ville de Paris. L’accueil dans les lieux d’hébergement est assuré par des agents du Centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP), des intervenants sociaux et des médecins bénévoles de l’association Les Transmetteurs. Les bénéficiaires peuvent revenir directement sur place les soirs suivants, en présentant le bon d’hébergement qui leur a été remis.