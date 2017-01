Devenu agent immobilier, un ancien SDF loue ses appartements à des sans-abri

Jean-Pierre Boudhar est un homme pressé. À 59 ans, il dirige avec succès six agences immobilières dans les environs de Lille. Plus inhabituel : voilà maintenant seize ans qu'il loue de petits appartements à des sans-abri. Un geste d'autant plus fort que la France est traversée par une vague de froid depuis mardi.

Car Jean-Pierre Boudhar n'oublie pas. Il s'est lui-même retrouvé à la rue à l'âge de 17 ans. "Je suis diplômé de la rue", nous confie-t-il pour décrire son parcours : "J'ai eu beaucoup de problèmes familiaux. J'ai connu beaucoup d'assistantes sociales et beaucoup de violence". Une vie en foyer, l’errance... puis la rue. Pendant huit mois, Jean-Pierre Boudhar se retrouve "condamné à dormir à la gare sous des couvertures et des cartons". "J'étais un petit voyou", conclut-il.

Ici en janvier 2017, Jean-Pierre Boudhar loue ses appartements à une vingtaine de sans-abri près de Lille (RADIO FRANCE / BENJAMIN ILLY)

De petits appartements pour une somme modique

Finalement un soir, des étudiants croisés par hasard dans un bar décident spontanément d'héberger Jean-Pierre Boudhar "une nuit, puis deux nuits, un mois, trois mois... et finalement cinq ans". Aujourd'hui, c'est lui qui tend la main. Pour une somme modique, "82 à 92 euros par mois", ce directeur d'agences immobilières donne un toit à une vingtaine de sans-abri dans deux immeubles à proximité de Lille. "J'appelle souvent le collectif des SDF. Je leur dis que j'ai une chambre de libre si besoin", dit-il.

Je suis quelqu'un qui compatit. Je suis catholique bouddhiste. Jean-Pierre Boudhar à franceinfo

Ici en janvier 2017, Jean-Paul, ancien sans-abri, loue pour une somme modique un petit appartement près de Lille grâce à Jean-Pierre Boudhar (RADIO FRANCE / BENJAMIN ILLY)

Un appel au don pour le collectif des SDF de Lille

En bon état, les logements font 15 m2 et disposent du double vitrage et d'une salle de bain commune. Pour le ménage et les charges, Jean-Pierre Boudhar règle la note. Il nous emmène chez Jean-Paul, un ancien sans-abri. "J'étais à la rue pendant 35 ans", confie l'homme avant de nous offrir le café dans sa chambre meublée sous les toits. "Je remercie M. Bouddhar de tout mon cœur", poursuit-il.

À 71 ans, cet appartement me permet de souffler, de respirer Jean-Paul, ancien sans-abri à franceinfo

Jean-Pierre Boudhard ne s'arrête pas là. Il lance un appel aux dons pour aider le collectif des SDF de Lille qui en a grandement besoin.