Annonce immobilière raciste : Laforêt suspend son contrat avec l'agence mise en cause

Face à l'ampleur de la polémique, le réseau immobilier Laforêt a annoncé, mercredi 28 décembre, avoir suspendu mercredi son contrat de franchise avec l'agence située aux Lilas (Seine-Saint-Denis) qui a réalisé une fiche de location raciste, "en attendant le résultat d'une enquête disciplinaire en cours".

Cette fiche de visite pour un logement à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) précisait: "Nationalité française obligatoire, pas de Noir". Elle avait été révélée fin novembre par un internaute qui avait photographié puis posté l'annonce sur Twitter. Le tweet était passé inaperçu jusqu'à ce que franceinfo ne le relaie cette semaine.

Capture d'écran de la fiche technique d'un appartement en location de l'agence Laforêt. (Capture Twitter @mous_bm)

Le Défenseur des droits, chargé de lutter contre les discriminations, a ouvert une enquête, auprès de l'agence mais également du propriétaire. De son côté, l'association antiraciste Maison des potes-Maison de l'Egalité a déposé plainte contre l'agence immobilière et le propriétaire de l'appartement pour "subordination d'offre locative à un critère de nationalité et de couleur de peau".

Propriétaire et agence se renvoient la balle

L'agence avait affirmé à franceinfo que c'est sur "injonction de la propriétaire qui est raciste", qu'une ancienne collaboratrice "a pris la responsabilité de marquer" cette précision sur la fiche. "Elle a été naïve et mal formée, elle a retranscrit sans savoir." La propriétaire a riposté, toujours sur franceinfo : "Je ne suis absolument pas raciste. J'ai trois locataires maghrébins dans cet immeuble et une locataire noire", a-t-elle déclaré. "Je ne m'explique pas cette annonce, ça vient de Laforêt. D'ailleurs, nous ne travaillons plus avec eux depuis le 31 octobre, je n'étais pas satisfaite de leur travail", a-t-elle assuré.

De son côté le réseau Laforêt a présenté "ses plus sincères excuses à toutes les personnes qui ont été choquées par cette déviance." Laforêt a ajouté "que tous ses mandats de location et de gérance comportent des clauses rappelant l'interdiction faite au propriétaire de refuser une location pour un motif discriminatoire."