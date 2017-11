Grève ce jeudi 16 novembre : quelles sont les perturbations à prévoir ?

Dans les gares comme les aéroports, le trafic sera quasi-normal, jeudi 16 novembre, malgré l'appel à la grève contre les réformes du gouvernement lancé notamment par la CGT, FO et Solidaires. Il s'agit d'une journée de mobilisation contre les réformes "libérales" du gouvernement, à commencer par la réforme du Code du travail par ordonnances. Franceinfo fait le point sur vos prévisions de circulation.

Dans le ciel

"Quelques perturbations sont à prévoir", indique la Direction générale de l'aviation civile (DGAC), qui n'a cependant pas demandé aux compagnies d'annulations préventives.

Pour assurer une bonne régulation des avions, elle a mis en place des mesures d'astreinte des contrôleurs aériens dans ses cinq centres de navigation aérienne (Reims, Athis-Mons, Brest, Bordeaux et Aix).

A la SNCF

Côté rail, la SNCF s'attend à un trafic "normal" sur le réseau TGV et Transilien (Ile-de-France). Seules de "légères perturbations" sont prévues en régions sur les réseaux TER et Intercités, où 80% des trains devraient rouler. L'appel à la grève a été relayé nationalement au sein de la compagnie par les syndicats CGT et SUD, et dans certaines régions par l'Unsa ainsi que FO.

A la RATP

A Paris et en région parisienne, la RATP anticipe pour sa part une journée normale "sur l'ensemble des réseaux", c'est-à-dire les métros, les RER, les bus et les tramways.