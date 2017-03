Des clients français du Credit suisse soupçonnés d'évasion fiscale

Le Credit suisse a annoncé, vendredi 31 mars, que ses bureaux à Paris avaient été "contactés par des autorités locales concernant des affaires fiscales de clients". "Nous collaborons avec les autorités", ajoute la banque dans un communiqué.

De son côté, le parquet national financier (PNF) a confirmé qu'une enquête avait été ouverte dès avril 2016 en France pour "blanchiment aggravé de fraude fiscale" : "[Elle] a mis à jour plusieurs milliers de comptes bancaires ouverts en Suisse et non déclarés par leurs titulaires auprès de l'administration fiscale française". Dans son communiqué, le PNF ne cite pas l'établissement bancaire, mais seul le Credit suisse est concerné, précise une source proche du dossier à franceinfo.

Une opération internationale

"Les Pays-Bas, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Australie sont concernés par les mêmes faits", détaille le parquet national financier dans son communiqué. Et d'ajouter : "La dimension transnationale de ce type d'agissements frauduleux, particulièrement attentatoires aux finances publiques, justifie une coordination efficace entre les pays à l'échelle européenne et internationale."

Des perquisitions et des auditions ont été menées jeudi et vendredi, par le service national de douane judiciaire, sur l'ensemble du territoire français dans le cadre de cette enquête. Des opérations similaires ont également été menées aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Australie.